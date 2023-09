Diego Lopes mede forças com Pat Sabatini no UFC 295, em novembro

Depois de impressionar nas suas duas primeiras apresentações no octógono mais famoso do mundo, Diego Lopes já tem novo compromisso marcado no Ultimate. O brasileiro radicado no México medirá forças com Pat Sabatini no UFC 295, dia 11 de novembro, em Nova York (EUA). A notícia foi divulgada em primeira mão pela 'ESPN Deportes' e confirmada por ambos lutadores em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Diego Lopes ganhou projeção internacional após assinar com o UFC e estrear em um combate de última hora contra Movsar Evloev, top 10 do ranking peso-pena (66 kg), em maio deste ano. Na ocasião, apesar de não ter tido um camp de treinamento completo, o brasileiro teve uma atuação destacada e vendeu caro a derrota para o russo, arrancando elogios até mesmo de Dana White - presidente do Ultimate.

Três meses depois, o manauara voltou ao octógono e conquistou sua primeira vitória pelo UFC. Com mais uma ótima apresentação, Diego precisou de pouco mais de um minuto e meio de luta para finalizar Gavin Tucker e levar mais um bônus de performance.