Cormier discorda de empate entre Grasso e Valentina no UFC: "Não foi 10-8"

Assim como parte da comunidade do MMA, Daniel Cormier discordou do resultado da luta principal do Noche UFC. No evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), Alexa Grasso e Valentina Shevchenko empataram e, assim, a mexicana permaneceu com o cinturão do peso-mosca (57 kg). Estranhando a pontuação do combate, 'DC' lamentou a visão de Mike Bell, um dos três juízes laterais responsáveis por analisá-lo, sobre o quinto e último round.

Vale destacar que o profissional foi o responsável por definir o empate, uma vez que Sal D'Amato marcou 48-47 para Valentina e Junichiro Kamijo deu a mesma pontuação a favor de Grasso (veja abaixo ou clique aqui). A razão disso foi porque Bell classificou como 10-8 a superioridade da mexicana sobre 'Bullet' no quinto round, mas, de acordo com parte dos fãs e profissionais de MMA, ela não foi dominante o suficiente para ser premiada com a vantagem.

Sendo assim, ao participar da transmissão da 'ESPN' americana, Cormier, sem titubear, sinalizou que o juiz lateral errou em sua análise de luta e lamentou, pois, em seu entendimento, acabou prejudicando Valentina. Segundo o comentarista, Grasso, de fato, foi melhor do que a rival no último round, mas, como chegou a estar em desvantagem em parte dele, não fez o bastante para receber um 10-8 de Bell.