Brincadeira perigosa! Filhos pregam peça em Alex Poatan e levam bronca; veja

Um dia da caça, outro do caçador. Depois de fazer uma pegadinha com o amigo Glover Teixeira, Alex Poatan foi vítima de seus próprios filhos em uma brincadeira. No entanto, a 'trolagem' por pouco não deu errado e o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC repreendeu seus herdeiros.

O vídeo, compartilhado pelo lutador em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), foi gravado por um dos meninos, que estava escondido no alto da escada da casa de Poatan. Ao chegar em casa e acender as luzes, o ex-campeão do UFC se deparou com o outro filho fantasiado de monstro, que tinha a intenção de assustá-lo.

A reação de Poatan foi levantar a guarda e armar um soco, mas, felizmente, o lutador rapidamente se deu conta de que se tratava de uma brincadeira dos filhos e evitou o pior. Passado o susto, o lutador reclamou da ideia dos jovens.