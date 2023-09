Após vencer Werdum, Junior Cigano descarta aposentadoria: "Quero continuar"

Aos 39 anos, Junior 'Cigano', ao que tudo indica, não tem planos de se aposentar dos esportes de combate, ao menos neste momento. Após vencer Fabrício Werdum no MMA sem luvas pelo 'Gamebred FC', no último dia 8 de setembro, o ex-campeão peso-pesado do UFC parece ter conseguido uma motivação extra para dar continuidade à carreira.

Em recente entrevista ao 'TMZ Sports', 'Cigano' ressalta que ainda sente que seu desempenho nos treinos e nas lutas condiz com sua decisão de dar sequência nas competições. O veterano, entretanto, admitiu que o fim da carreira virá quando perceber uma queda acentuada de rendimento.

"Agora eu vou para a academia e vejo minha performance. Eu amo o que vejo, tudo está lá. Eu quero continuar. No momento em que eu for para a academia ou estiver lutando ou algo assim e não entregar mais, eu vou dizer a mim mesmo, eu vou ver isso, eu não posso fazer mais isso. Isso é um pouco perigoso para mim, mas neste momento eu me sinto ótimo", afirmou Cigano.