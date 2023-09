Raul Rosas Jr fatura R$ 250 mil e lidera lista de bônus no Noche UFC

Todos os atletas que venceram pela via rápida no Noche UFC, disputado neste sábado (16), em Las Vegas (EUA), foram premiados com o bônus de 'Performance da Noite'. O grande destaque desta lista foi Raul Rosas Jr, uma das grandes promessas do MMA mundial, de apenas 18 anos, que nocauteou Terrence Mitchell em menos de um minuto de luta no card principal do evento, promovido em homenagem à Independência do México, celebrada na mesma data.

Ao todo, cinco lutadores levaram para casa o prêmio de 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil) pelo bônus de 'Performance da Noite'. Além do prodígio de 18 anos, os premiados foram: Daniel Zellhuber, Lupita Godinez, Roman Kopylov e Charlie Campbell.