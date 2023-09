Prodígio de 18 anos nocauteia rival em menos de um minuto no Noche UFC

Grande promessa do MMA mexicano, Raul Rosas Jr fez bonito e cumpriu com a expectativa que existia ao ser escalado para o card do Noche UFC, evento promovido em homenagem à Independência do México, neste sábado (16), em Las Vegas (EUA). Para delírio da torcida, o prodígio de 18 anos - mais jovem do plantel do Ultimate - precisou de apenas 54 segundos para nocautear Terrence Mitchell.

Com o resultado, 'El Niño Problema' se recupera após ter sofrido a primeira derrota na sua carreira em sua última apresentação, para Christian Rodriguez, em abril. Agora, Raul Rosas Jr soma oito vitórias e um revés no cartel.