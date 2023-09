Poatan enaltece Strickland e minimiza seu papel na vitória do amigo contra Adesanya

"Strickland é campeão, é um cara que merece muito. Vi que muitas pessoas falaram que apostei no Strickland porque virei amigo dele, treinei com ele, então tinha que estar do lado dele, que eu não estava sabendo separar o lado da amizade do profissional, mas treinei alguns dias com ele e vi o potencial dele, o jogo, o quanto era difícil. Consegui ver isso mais do que lutando contra ele. Foi totalmente diferente", declarou o lutador, antes de completar.

"Por isso fiquei tão confiante para falar que ele ganharia. Muitas pessoas falaram, 'Ele treinou com o Alex, por isso ganhou'. Quero deixar bem claro que não tenho culpa alguma dele ter vencido. É mérito total dele, porque é um cara dedicado e tem o estilo que conseguiu mostrar muito contra o Adesanya. Os dias que ele passou treinando comigo, treinamos pouco, mas tivemos boas conversas", concluiu.

Registro de 'Poatan' no UFC

Alex Pereira, de 36 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC em sua quarta participação no octógono. Na companhia desde 2021, o brasileiro venceu lutadores importantes como Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland. Atualmente, 'Poatan' é o terceiro colocado no ranking dos meio-pesados (93 kg) da empresa.