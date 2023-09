Lutador do UFC expõe imposto de quase 50% de sua bolsa cobrado pelo governo da Austrália

Veterano com 20 lutas disputadas no octógono do Ultimate, John Makdessi não parece ter tido uma boa experiência em sua primeira apresentação em solo australiano. Além de sair do card do UFC 293, realizado no último sábado (12), derrotado por Jamie Mullarkey, o lutador canadense viu quase metade de sua bolsa pelo combate ser deduzida pelo governo da Austrália, país que sediou o evento.

A informação foi divulgada pelo próprio John Makdessi, em publicação já apagada no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter). De acordo com a imagem do documento compartilhada pelo lutador, o governo australiano cobrou 45% de imposto sob o valor total bruto do salário recebido pelo canadense.

Além do desconto do imposto federal australiano, o salário do canadense também foi afetado por algumas taxas cobradas pelo próprio UFC. Assim, a bolsa de John Makdesse saiu de 58 mil dólares (aproximadamente R$ 282 mil) para pouco mais de 28 mil dólares (cerca de R$ 136 mil).