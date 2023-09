Empate! Alexa Grasso mantém título em noite de homenagem ao México no UFC

Realizado neste sábado (16), em Las Vegas (EUA), o Noche UFC - evento promovido em homenagem à celebração da Independência do México - terminou de forma satisfatória para os torcedores mexicanos. Na luta principal da edição especial, a campeã peso-mosca (57 kg) Alexa Grasso defendeu com sucesso seu cinturão diante da antiga soberana da divisão Valentina Shevchenko.

A sequência do reinado da mexicana foi sacramentada na decisão dos juízes. Depois de cinco equilibrados e intensos rounds, as papeletas dos jurados apontaram um empate de forma dividida na pontuação da revanche entre as atletas, resultado que garantiu a permanência de Alexa Grasso como campeã peso-mosca do UFC.

Responsáveis pela pontuação da luta, os três juízes laterais tiveram opiniões diferentes. Sal D'Amato viu vitória de Valentina Shevchenko (48 a 47), enquanto Junichiro Kamijo pontuou o combate favoravelmente à Alexa Grasso (48 a 47). O fiel da balança foi Mike Bell, que marcou 10 a 8 para a mexicana no último round e, com isso, apontou empate na disputa, definindo o resultado final do embate.