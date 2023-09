Daniel Miojo revela pedido de desculpas do árbitro e pede por luta no UFC Brasil

No último sábado (16), Daniel Lacerda subiu no octógono do Noche UFC, em Las Vegas (EUA), em busca de conquistar sua primeira vitória na organização presidida por Dana White. Porém, um erro cometido pelo árbitro Chris Tognoni fez com que o confronto entre 'Miojo' e Edgar Chairez terminasse em 'no contest' (sem resultado) e frustrou os planos do lutador brasileiro. Após o episódio, o mediador tentou se desculpar, mas o peso-mosca (57 kg) está focado em apenas uma coisa: uma revanche.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Daniel Miojo revelou que Chris Tognoni chegou a pedir desculpas após o ocorrido, através de uma tradutora que auxiliava o brasileiro dentro do octógono. De acordo com o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', o árbitro demonstrou arrependimento pela ação que acarretou na polêmica desde que percebeu que poderia ter decretado de forma precoce e equivocada o fim do confronto.

"Quando ele separou, ele já me olhou com uma cara de decepção. E quando eu falei para ele que não (tinha apagado), ele ficou meio decepcionado ainda. Depois, meio que consolação, ele falou: 'Eu vou analisar'. Ele sabia que estava errado. Ficou por isso mesmo. Ele pediu desculpa, falou: 'Eu realmente peço desculpa'. Ela (tradutora) traduziu para mim", contou Miojo.