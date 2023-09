Alexa Grasso discorda de empate polêmico com Valentina Shevchenko no Noche UFC

O empate na decisão dividida dos juízes, que determinou a sequência de Alexa Grasso como campeã peso-mosca (57 kg) do Ultimate, ofuscou um pouco o brilho da grande luta protagonizada pela mexicana e Valentina Shevchenko no 'main event' do Noche UFC, evento realizado no sábado (16), em Las Vegas (EUA). A pontuação das papeletas foi motivo de discussão até mesmo para a atleta que saiu do octógono com o cinturão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Alexa Grasso afirmou que, em sua visão, venceu três dos cinco rounds contra Valentina Shevchenko e, por isso, merecia sair com a vitória por pontos. Mesmo satisfeita pelo resultado ter garantido sua primeira defesa de título bem-sucedida, a mexicana entende que esteve mais próxima de finalizar o duelo com a atleta do Quirguistão e merecia um triunfo de forma unânime.

"Para mim era 3-2 (a pontuação), mas eu não sou juiz. Eu fiz um bonito knockdown, estive perto de finalizar muitas submissões. Então, é isso que eu quero da luta. (...) Estive perto de finalizar em várias ocasiões. Eu tentei tudo. Como eu prometi, eu ia deixar meu coração ali", analisou Grasso.