Saiba como assistir ao Noche UFC, evento em homenagem ao México

O Esquadrão Brasileiro estará representado por apenas um atleta na noite deste sábado, em Las Vegas. O peso-mosca Daniel 'Miojo' encara o mexicano Edgar Chairez, em busca de sua primeira vitória no UFC. Visto como uma promessa do MMA nacional, o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' sofreu quatro derrotas seguidas em seus primeiros compromissos pela organização.

O UFC Fight Pass transmite a edição Noche UFC, sediada em Las Vegas, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal do show tem previsão de início às 23h e também será transmitido pelo serviço de streaming do Ultimate. A reportagem da Ag Fight estará atenta e vai realizar a cobertura do evento, através de relatos dos principais confrontos do show.

Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko

Kevin Holland vs Jack Della Maddalena

Raul Rosas Jr. vs Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber vs Christos Giagos

Fernando Padilla vs Kyle Nelson

Lupita Godinez vs Elise Reed

Roman Kopylov vs Josh Fremd

Edgar Cháirez vs Daniel Miojo

Tracy Cortez vs Jasmine Jasudavicius

Alex Reyes vs Charlie Campbell

Josefine Lindgren Knutsson vs Marnic Mann