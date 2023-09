Nova chance! Robson Conceição disputa título mundial contra mexicano em novembro

Polêmica na última luta

A apresentação mais recente do pugilista brasileiro foi encerrada com polêmica. Em junho deste ano, Robson enfrentava Nicolas Polanco quando, no segundo round, um choque de cabeças involuntário mudou os rumos do confronto. Após o árbitro permitir o reinício do duelo ao verificar o estado do rival do baiano, o corner do dominicano alegou que o atleta não estava em condição de seguir na luta e pediu para ela ser encerrada - o que resultou na declaração de 'no contest' (sem resultado) pelo mediador.

Cartel de Navarrete

Nascido no México, Emanuel Navarrete 38 vitórias e apenas uma derrota como profissional. O atual campeão super-pena da WBO venceu três lutas nesta temporada 2023, a última delas contra Oscar Valdez, algoz de Robson, em agosto.