Noche UFC: Alexa Grasso tem missão de manter único cinturão do México em card comemorativo

Neste sábado (16), no Dia da Independência do México, o Ultimate celebra o tradicional país com um card montado a dedo para o público da região - denominado como 'Noche UFC'. Com uma legião de mexicanos em ação, Alexa Grasso tem uma importante missão pela frente: vencer Valentina Shevchenko pela segunda vez a fim de manter o único cinturão sob posse de sua nação no momento dentro do Ultimate.

Depois da 'Mexican Storm', com a ascensão de Grasso, Yair Rodriguez e Brandon Moreno até o topo, somente Alexa se manteve como campeã. Ao tentar unificar os títulos dos pesos-penas (66 kg), 'Pantera' foi nocauteado por Alexander Volkanovski. Já 'The Assassin Baby' foi superado pelo algoz de longa data, Alexandre Pantoja, na disputa do cinturão dos pesos-moscas (57 kg).

Dessa forma, Grasso tem pela frente o objetivo de manter ao menos uma competidora no topo do mundo com a bandeira mexicana. Mas para isso, a lutadora terá que derrotar uma das atletas mais completas do MMA feminino. Após chocar o mundo e finalizar Valentina em março deste ano, Alexa terá que repetir a façanha para encerrar de vez a rivalidade com a ex-campeã do Quriguistão e defender seu título dos moscas pela primeira vez.