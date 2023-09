Moreno desdenha de desafio de Pantoja a O'Malley: "Não acho que alguém se importe"

Pouco depois de Sean O'Malley ser coroado como novo soberano do peso-galo (61 kg) do UFC, Alexandre Pantoja - detentor do cinturão dos moscas (57 kg) - sugeriu um duelo entre campeões, citando como motivação uma rusga do passado por conta de uma sessão de treinamentos. Apesar do brasileiro ter atraído a atenção de 'Sugar', que abriu as portas para o confronto, o desafio feito pelo atleta de Arraial do Cabo (RJ) não deve se concretizar, na visão de um rival de longa data.

Ao canal 'The Schmo', do 'Youtube', Brandon Moreno mostrou desdém ao comentar sobre a tentativa de Pantoja de encarar o campeão da divisão de cima. Para o mexicano, que já foi derrotado pelo brasileiro em três oportunidades, 'Sugar' tem opções mais relevantes para desafiá-lo pelo cinturão peso-galo do UFC do que seu algoz.

"Eu não estou tentando ser desrespeitoso, mas infelizmente para Pantoja, eu não acho que alguém se importe com essa luta. Eu acho que Sean O'Malley tem outros negócios no futuro com (Aljamain Sterling) ou Merab (Dvalishvili) ou (Marlon) Chito (Vera). Então, vamos ver o que o UFC decide para nós. Eu estou pronto para a revanche se o UFC quiser isso", opinou Moreno.