Lambança! Árbitro erra e luta de Daniel Miojo no UFC termina sem resultado

Na luta entre Daniel Miojo e Edgar Chairez, pelo card preliminar do Noche UFC, neste sábado (16), o árbitro Chris Tognoni foi o grande protagonista - não pelos motivos certos. Após uma ação equivocada do mediador ainda no primeiro round, o confronto terminou em 'no contest' (sem resultado).

Tudo ocorreu quando, restando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro round, Edgar Chairez encaixou um triângulo de mão em Daniel Miojo e o árbitro central da luta decidiu encerrar a luta ao julgar que o brasileiro teria sido 'apagado' pelo golpe aplicado pelo mexicano. No entanto, após o lance ser revisado, a decisão da comissão de arbitragem responsável pelo evento foi declarar o combate sem resultado.