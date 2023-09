Dana White comenta sobre hiato na carreira de McGregor: "Dinheiro muda tudo"

Principal astro do MMA, Conor McGregor não compete há mais de dois anos. A última luta do irlandês foi realizada em julho de 2021, quando se lesionou na derrota sofrida para Dustin Poirier. Desde então, o longo hiato dos octógonos foi atrelado também a polêmicas fora deles. E na opinião de seu 'chefe', Dana White, há uma clara explicação para essa mudança na carreira de 'Notorious': seu sucesso financeiro.

Durante participação no programa 'Piers Morgan Uncensored', o presidente do UFC admitiu que com a quantia que Conor já embolsou com o esporte, é difícil se manter no mesmo nível de outrora - física e mentalmente. De acordo com Dana, é comum presenciar lutadores que não competem com a mesma gana do início da carreira uma vez que já atingiram o estrelato e salários milionários.

"Ele está de volta à academia, está treinando. Espero ver o Conor lutando no ano que vem. Mas é isso que acontece. Uma vez que um nível de dinheiro é alcançado, ser a mesma pessoa faminta que você era na ascensão (é difícil), trabalhar tão duro quanto e ser dedicado ao esporte ou qualquer área que você trabalhe (é difícil). O dinheiro muda tudo. E o Conor McGregor embolsou esse nível de dinheiro. Não é uma alfinetada, é apenas um fato (...) E já vimos caras nesse esporte quando ganham uma quantia parecida, eles lutam bem menos, como o Conor, ou começam a perder em seguida, porque você não é mais o mesmo depois de ganhar tanto dinheiro", destacou o cartola.