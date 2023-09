Vettori detona Adesanya após derrota para Strickland no UFC: "O tempo dele passou"

A possibilidade de Israel Adesanya obter a revanche imediata contra Sean Strickland após a derrota no UFC 293, evento realizado no último sábado (9), na Austrália, incomoda parte da comunidade do MMA. Agora, Marvin Vettori, assim como Alex 'Poatan' e Daniel Cormier, discordou da necessidade de uma nova luta entre os atletas e foi além, atacando o nigeriano.

Ao participar do podcast 'Dream Rare', o italiano fez questão de escancarar toda a sua repulsa por Adesanya. Como também integra a elite do peso-médio (84 kg) do UFC, Vettori defende a ideia de que uma possível revanche imediata entre o nigeriano e Strickland, além de não fazer sentido e travar a categoria, não gera tanto interesse em parte dos fãs, muito por conta da superioridade apresentada por 'Tarzan' na luta. Inclusive, como 'The Last Stylebender' foi surpreendido pelo americano na trocação, seu ponto forte, Marvin não pensou duas vezes ao cravar que o revés marcou o início de sua decadência no MMA.

"Eu simplesmente não gosto desse cara. Posso não gostar desse cara? Eu não gosto dele, então acho que ele não merece a revanche. Por que? Acho que ele nem quer uma revanche. Ele sentiu que iria perder de novo, então nem acho que ele queira a revanche agora. Acho que o tempo de Adesanya acabou, já passou, então veremos. Não acho que essa revanche venderia", declarou o ex-desafiante ao cinturão do UFC.