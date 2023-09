Substituição! Eduarda Ronda encara rival mexicana no UFC SP em novembro

Promessa do MMA nacional, Eduarda Moura sofreu uma leve mudança em seu cronograma para estrear no Ultimate. Originalmente, 'Ronda' lutaria contra So Yul Kim no UFC São Paulo, evento programado para acontecer no dia 4 de novembro, mas, com a saída da sul-coreana do card, passou a ter Montserrat Conejo como adversária. A informação foi divulgada pela 'ESPN' Deportes e confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

A luta entre 'Ronda' e Conejo vai ser válida pelo peso-palha (52 kg) e coloca frente a frente atletas vivendo fases distintas em suas carreiras. De um lado, a brasileira, representante da academia 'Galpão da Luta' e parceira de treino de Jailton 'Malhadinho', vai lutar em casa e chega ao UFC após impressionar no reality show 'Contender Series', ganhando um contrato com a organização das mãos de Dana White. Já a mexicana se encontra em situação delicada no MMA, com duas derrotas seguidas, justamente para brasileiras.