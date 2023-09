Raul Rosas Jr mostra empolgação com 'Noche UFC': "Vai entrar nos livros de história"

Ensaio para o retorno do UFC ao México

O evento deste sábado é visto por Rosas também como uma espécie de ensaio para o futuro retorno do Ultimate ao México. O último show promovido pela organização em território mexicano ocorreu em setembro de 2019, antes da pandemia.

Desde então, a entidade liderada por Dana White flerta com a possibilidade de voltar ao país latino-americano, mas que nunca se concretizou. Para o jovem lutador, a 'Noche UFC' pode contribuir para que a liga olhe com atenção para o tema.

"Com certeza (no ano que vem pode ser no México). Acho que esse vai ser o teste. Eles vão ver o quanto os mexicanos se apoiam e vão levar (o evento) de volta para o México. Espero que na Cidade do México ou em qualquer lugar no México. E eu adoraria fazer parte disso", declarou Raul.

Raul Rosas Jr é dono de um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota como profissional no MMA. Além da jovem promessa, o México terá outros representantes no card da 'Noche UFC', neste sábado, com destaque para a campeã peso-mosca (57 kg) Alexa Grasso, que tentará repetir a façanha de derrotar Valentina Shevchenko e defender com sucesso seu cinturão.