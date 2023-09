Promessa do MMA, Ismael Marreta enfrenta veterano no UFC São Paulo em novembro

Derrotado em julho, Ismael Bonfim já tem nova luta marcada pela organização. 'Marreta' busca recuperação no octógono ao atuar em casa, no UFC São Paulo, na luta contra Vinc Pichel, de 40 anos, programada para acontecer no dia 4 de novembro. A informação foi divulgada pelo site 'MMA Junkie' e confirmada pelo brasileiro através da ferramenta 'Story' em sua conta oficial no 'Instagram'.

A luta entre 'Marreta' e Pichel será válida pelo peso-leve (70 kg) e coloca frente a frente uma promessa do MMA e um veterano do esporte. Em sua última luta, o brasileiro não resistiu ao jogo do implacável Benoit St-Denis e acabou finalizado no round inicial. Já o americano também foi derrotado por Mark Madsen, em duelo realizado em abril de 2022. A curiosidade é que Ismael vai atuar pela segunda vez em um show do UFC no Brasil e também ao lado de Gabriel, seu irmão, em seus três primeiros compromissos pela liga.