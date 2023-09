Fight Music Show anuncia luta de boxe entre Popó e Kleber Bambam

"Bambam, você vem falando há mais de cinco meses, vem falando que o foguete vai me pegar, que vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado, você vai ver o foguete dar vexame porque eu sempre levei a sério tudo o que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada. Agora você vai ter que arcar com as consequências", disse Popó no vídeo onde assina o contrato.

Popó é o rosto do 'FMS'

Com a confirmação da luta, Acelino Popó vai atuar no 'Fight Music Show' pela quarta vez. Nos três primeiros shows da organização, o ícone do boxe enfrentou Whindersson Nunes, em duelo que terminou empatado, e nocauteou José 'Pelé' Landy e Junior Dublê rapidamente. Cabe a Kleber Bambam tentar impor ao veterano a primeira derrota pela companhia.