Miojo ignora pressão por encarar mexicano em show do UFC em homenagem ao México

"A torcida é contra no Brasil, em qualquer lugar, nada diferente. Para mim, não tem surpresa nenhuma. Entro lá pela minha família, por Deus, pela minha equipe. Não tem nada diferente, a pressão vai me levantar e, um dia, eles vão me amar. Ele é um cara perigoso, tem a mão forte, sabe jiu-jitsu também, mas estou indo para anular o jogo dele e trazer a vitória. Se ele quiser brigar comigo em pé, sei brigar, no chão também. Não é novidade para ninguém, ele sabe o poder de fogo que tem desse lado aqui", declarou o lutador.

Registro de 'Miojo' no MMA

Daniel Lacerda, de 26 anos, integra o peso-mosca (57 kg) e vem encontrando dificuldade para se firmar no UFC. Pela organização, o brasileiro perdeu em sequência para Jeff Molina, Francisco Figueiredo, Victor Altamirano e CJ Vergara. No esporte desde 2017, 'Miojo' possui um cartel composto por 11 vitórias, sendo todas pela via rápida (seis por finalização e cinco por nocaute), e cinco derrotas.