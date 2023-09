Hall da Fama do UFC é preso por acusação de dirigir embriagado nos Estados Unidos

Os casos de polícia envolvendo profissionais dos esportes de combate estão cada vez mais frequentes e agora é a vez de Pat Miletich ser o protagonista. De acordo com o site 'KWQC', o veterano, integrante do 'Hall da Fama' do UFC, foi preso pela acusação de dirigir embriagado na última quinta-feira (14), em Iowa (EUA).

De acordo com o relatório do Departamento de Polícia de Bettendorf, Miletich foi encontrado pelos profissionais e teve que ser acordado pelos mesmos. Ainda segundo as informações, o veterano teria recusado realizar os testes de sobriedade, exame de sangue e apresentava olhos avermelhados, lacrimejantes, falta de equilíbrio, fala arrastada, cheirava a álcool e chegou a admitir beber vinho.

Vale destacar que Miletich também foi condenado em 2019 e 2021 pela acusação de dirigir embriagado. No mais novo caso, o lutador foi liberado na mesma quinta-feira, após o pagamento da fiança de cinco mil dólares (cerca de R$ 24 mil).