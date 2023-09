Família e cachorro! Veja o que Adesanya disse a Strickland após derrota no UFC 293

Se o pré-luta entre Israel Adesanya e Sean Strickland foi quente, com direito a ofensas e ameaças, após o combate, o clima entre os atletas pode ser ameno. Ao menos, essa foi a intenção do nigeriano após a derrota para o 'bad boy', no 'main event' do UFC 293, show realizado no último sábado (9), na Austrália.

Em seu trash-talk, Strickland tirou Adesanya do sério, ignorando o fato dele ser nigeriano e o chamando de chinês por conta de sua ligação com o país, devido ao tempo em que competiu na Ásia, e foi além na provocação, ao mencionar que o rival abusava de seu cachorro. O problema foi que 'The Last Stylebender' revelou no pré-luta que o animal faleceu e, assim, prometeu castigar o americano no octógono.

Contudo, Adesanya não cumpriu sua palavra, perdendo a luta por pontos e, consequentemente, o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC para 'Tarzan'. Mas, apesar da tristeza devido ao resultado adverso, o nigeriano mostrou 'fairplay' após Bruce Buffer anunciar o vencedor do duelo, parabenizando o algoz pelo triunfo, pedindo para ele respeitar seu 'momento de dor' e 'pegar leve' no 'trash talk'.