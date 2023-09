Derek Brunson deixa o UFC após mais de uma década de serviços prestados

Após mais de uma década de serviços prestados, Derek Brunson encerrou sua trajetória dentro do UFC. A notícia sobre o desligamento do veterano de 39 anos foi confirmada pelo site 'MMA Fighting' após uma publicação do perfil 'UFC Roster Watch', do 'X' (antigo Twitter), que baseia suas informações em um algoritmo específico para acompanhar as movimentações do plantel do Ultimate.

O americano, que até então ocupava a 8ª posição no ranking peso-médio do UFC, estava escalado para encarar Roman Dolidze na edição de número 295, programada para o dia 11 de novembro, em Nova York (EUA). Na quarta-feira (13), o georgiano utilizou suas redes sociais para anunciar que Brunson havia se retirado do confronto.