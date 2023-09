Dana White revela que seus pais faleceram após relação conturbada: "Não senti nada"

Responsável por boa parte dos anúncios de grandes combates do UFC e bastante ativo com o microfone em mãos, Dana White sempre prende a atenção dos fãs de MMA quando dá uma declaração. Desta vez, porém, o presidente do Ultimate surpreendeu ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal. Em uma entrevista para além do tema esporte, o cartola revelou que seus pais faleceram recentemente e que não tinha uma boa relação com nenhum dos dois.

Em recente participação no programa 'Piers Morgan Uncensored', Dana não entrou em detalhes sobre o que teria motivado a rixa entre ele e seus pais. Mas sincero, o presidente do UFC admitiu que sequer ficou abalado após a morte de sua mãe e seu pai. De acordo com o americano, seu foco familiar no momento está em construir uma boa relação com seus três filhos.

"Meus pais me ensinaram bastante sobre como eu não queria ser como pai. Acho que nunca falei sobre isso, mas meus pais, ambos morreram recentemente. Não gosto de falar sobre isso, mas meus pais faleceram recentemente. Estou bem com tudo isso, eu foco bastante nos meus filhos, em meu relacionamento com eles. E tento deixar minha relação com meus pais para trás. Não desejava nenhum mal ou doença para meus pais. Mas quando eles faleceram eu praticamente não senti nada, sendo sincero", desabafou o cartola.