Contratado via Contender, Brendson Ribeiro estreia no UFC contra chinês embalado

Pouco mais de uma semana após brilhar no 'Contender Series' e garantir uma vaga na principal liga de MMA do mundo, Brendson Ribeiro já sabe os detalhes de sua estreia no Ultimate. O brasileiro medirá forças contra Mingyang Zhang, no dia 9 de dezembro, em evento do UFC que pode ser realizado na China. Após o meio-pesado (93 kg) da 'Evolução Thai' revelar que estava com novo compromisso marcado em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a reportagem da Ag Fight apurou de forma exclusiva com fontes próximas ao evento o adversário e data do combate, assim como a possibilidade do local.

Após se destacar no cenário do MMA nacional, Brendson recebeu a oportunidade de participar do programa Contender Series, que busca talentos para o UFC. Na oportunidade, o brasileiro não desperdiçou sua chance, impressionando Dana White após nocautear o compatriota Bruno Lopes ainda no primeiro round. Agora, 'The Gorilla', como é conhecido, provavelmente terá que atravessar o mundo e enfrentar um adversário que vive grande fase e terá a torcida a favor.

Aos 25 anos, Mingyang Zhang vive um momento incrível nas artes marciais mistas. Em suas últimas nove lutas como profissional, o lutador chinês venceu todas por nocaute ou finalização ainda no primeiro assalto. 'Mountain Tiger', como é conhecido, detém um cartel no esporte de 16 triunfos e seis derrotas.