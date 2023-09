Alexa Grasso confirma defesa de cinturão em card especial do UFC para o México

A campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso venceu sem grandes problemas a balança oficial do evento na manhã desta sexta-feira (15), em Las Vegas (EUA). Com a marca de 56.4 kg, a mexicana confirmou sua participação no aguardado evento que celebra a independência de seu país.



A edição, nomeada de "Noche UFC", contará com diversos representantes mexicanos no card, e Alexa, ao colocar em jogo o único cinturão do país, garante para si a visibilidade e responsabilidade de reafirmar o bom momento do México no MMA.



Para isso, no entanto, ela terá que enfrentar uma velha conhecida. Valentina Shevchenko, ex-campeã que também bateu a marca de 56.4 kg nesta manhã, perdeu sua invencibilidade na categoria em março deste ano, quando foi finalizada por Alexa, até então grande zebra nas casas de apostas.



Com as cotações equilibradas entre ambas as atletas, a revanche marca uma nova aposta de marketing do UFC. Apesar de não ser um card numerado, e, portanto, sem transmissão via pay-per-view nos EUA, o evento será realizado no ginásio T-Mobile Arena, em Las Vegas, e não nas dependências do UFC Apex.



A expectativa é a de que, caso o sucesso de marketing da edição seja confirmada, o evento comemorativo da independência mexicana seja mantido e passe a fazer parte do calendário anual da organização.

Acompanhe os pesos dos atletas do Noche UFC:

Alexa Grasso (56.4 kg) vs (56.4 kg) Valentina Shevchenko

Kevin Holland (77.3 kg) vs (77.5 kg) Jack Della Maddalena

Raul Rosas Jr. (61.2 kg) vs (61.4 kg) Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber (70.7 kg) vs (70.7 kg) Christos Giagos

Fernando Padilla (66 kg) vs (66.2 kg) Kyle Nelson

Lupita Godinez (52.6 kg) vs (52.4 kg) Elise Reed

Roman Kopylov (84.1 kg) vs (84.1 kg) Josh Fremd

Edgar Cháirez (57.1 kg) vs (56.9 kg) Daniel 'Miojo'

Tracy Cortez (57.1 kg) vs (56.9 kg) Jasmine Jasudavicius

Alex Reyes (70.5 kg) vs (70.3 kg) Charlie Campbell

Josefine Lindgren Knutsson (52.4 kg) vs (52.1 kg) Marnic Mann