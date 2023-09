Valentina Shevchenko promete "amassar" Alexa Grasso em revanche no UFC

Em março deste ano, Valentina Shevchenko foi finalizada por Alexa Grasso e perdeu o cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC, o qual estava sob sua posse desde dezembro de 2018. Agora, às vésperas da revanche contra a mexicana, marcada para este sábado (16), a lutadora do Quirguistão está focada em retomar o controle da divisão.

E para isso acontecer, a ex-campeã do UFC minimiza sua preocupação com as armas que sua algoz pode apresentar no segundo embate entre elas. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Valentina demonstrou confiança em não repetir os mesmos erros que, em sua visão, levaram à derrota para Grasso no primeiro encontro e prometeu "amassar" a mexicana.

"Na verdade, é mais sobre a minha performance. Sobre não fazer algo que eu não deveria fazer. É sobre ser essa grande resistência, grande quantidade de condicionamento, ir para cima o tempo todo. E apenas amassar, amassar bastante a minha oponente. É sobre isso", projetou a ex-campeã.