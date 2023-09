Treinador admite que temeu retirada de Strickland do UFC 293 após confusão

No último sábado (9), na Austrália, Sean Strickland simplesmente chocou o mundo e conseguiu a maior vitória da carreira. O americano superou Israel Adesanya por decisão unânime e se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC. Mas, de acordo com Eric Nicksick, treinador de 'Tarzan', o roteiro quase foi cancelado por conta de uma confusão protagonizada por seu atleta dias antes do combate.

Conhecido por ter uma personalidade forte e dar declarações polêmicas, Strickland revelou à Fox Sports Austrália que, quando chegou no país, agrediu um fã de Adesanya que lhe provocou, com um soco na barriga. Sincero, Nicksick, em entrevista ao site 'MMA Fighting', admitiu que ficou preocupado por conta da atitude intempestiva do seu atleta e que chegou a temer o cancelamento do compromisso, porque, para piorar a situação, o próprio lutador fazia questão de expor o episódio. Para sorte do treinador, o caso não foi adiante e, assim, 'Tarzan' permaneceu no combate e teve a melhor performance da carreira contra o rival, fazendo história no esporte.

"Estivemos pisando em ovos a semana toda. Juro por Deus, pensei que seríamos retirados. Realmente achei isso. Sean basicamente se incriminou durante a semana da luta, 'Sim, esse cara veio até mim falando besteira e dei um soco na barriga dele'. Aparentemente, o governo australiano ou alguém soube disso e a situação piorou a partir daí. Quando ouvi isso, pensei, 'Cara, estamos fora. Eles vão nos tirar do card'. Aqueles caras provavelmente não queriam Sean nesta situação, para começar", declarou o treinador antes de completar.