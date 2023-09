Parceiro de treino revela interesse do campeão Strickland em lutar com Borrachinha

Ao que parece, Paulo Costa pode ter se aproximado de uma possível disputa pelo cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC com a surpreendente vitória de Sean Strickland sobre Israel Adesanya, em luta realizada no último sábado (9), na Austrália. Tudo porque, de acordo com Chris Curtis, amigo e parceiro de treino do novo campeão da categoria, o atleta tem o brasileiro em seu radar.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o veterano revelou que Strickland já lhe confidenciou o interesse em enfrentar 'Borrachinha' no UFC. Vale pontuar que, no passado, o atual campeão dos médios e o brasileiro trocaram provocações de forma pública e ficaram próximos de realizar um duelo, mas ele não se materializou. Agora, Paulo tem pela frente Khamzat Chimaev, em outubro, e, em caso de vitória, sua chance de lutar pelo título da divisão aumenta consideravelmente depois da informação compartilhada pelo parceiro de treino do líder do peso.

"Adesanya não. Quantas vezes ele consegue uma revanche imediata? Não sei, quero vê-lo lutar contra Paulo, porque sei que eles têm uma rixa. Eles se desentenderam e sei que Sean realmente queria lutar contra Paulo. Acho que isso seria divertido, acho que Sean gostaria muito dessa luta, ele queria muito vencer Paulo. Houve uma conversa, mas Paulo encontrou um motivo para não lutar. Agora, ainda estou digerindo o fato de estarmos vivendo em uma linha de tempo que ele é campeão dos médios", declarou o lutador.