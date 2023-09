Inspirado por 'GSP', Jean Matsumoto promete "bagunçar" o peso-galo do UFC

Inspiração em uma lenda

Questionado sobre seu estilo de luta, a promessa do MMA nacional revelou se inspirar em uma verdadeira lenda do esporte: o canadense Georges St-Pierre. Assim como o ex-campeão meio-médio (77 kg) e peso-médio (84 kg) do UFC, Matsumoto classifica seu jogo dentro do octógono como adaptável a cada adversário.

"Eu gosto muito de um ditado que o Georges St-Pierre fala: 'Se ele soca, eu derrubo. Se ele derruba, eu soco'. Então, eu vou fazer o que for preciso para sair com o braço levantado", afirmou.

Atleta profissional de MMA desde 2018, Jean Matsumoto acumula um cartel irretocável de 14 vitórias, oito delas pela via rápida, e nenhuma derrota. Contratado pelo UFC após empolgar o presidente da liga, Dana White, a jovem promessa chega ao peso-galo para tentar se estabelecer no top 15 da divisão, que atualmente conta apenas com Pedro Munhoz como representante do Brasil.