Dana White explica popularidade de Strickland no UFC: "As pessoas adoram um azarão"

Em sua mais recente aparição no octógono, Sean Strickland conseguiu um feito improvável. No último sábado (9), na Austrália, o americano chocou o mundo ao vencer Israel Adesanya para se tornar campeão do peso-médio (84 kg) do UFC. Portanto, se antes da luta 'Tarzan' já estava em alta com parte da comunidade do MMA, após a conquista do título, Dana White sinalizou que o mesmo se tornou um fenômeno do esporte em termos de popularidade.

Na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (12), o cartola se rendeu ao novo campeão do peso-médio e explicou que sua jornada de superação no UFC o levou a alcançar um patamar até então inimaginável no MMA. Vale destacar que o americano estreou na companhia em 2014 e chegou a ser apontado por parte dos fãs como uma promessa, mas, após perder algumas lutas, a expectativa quanto ao seu futuro diminuiu e um grave acidente de moto quase colocou um ponto final em sua carreira.

Contudo, o 'bad boy' não desistiu, deu a volta por cima ao combinar 'trash talk' com dedicação nos treinos, e, mesmo sendo grande zebra para a luta contra Adesanya, ignorou tal status, a descrença de parte da comunidade do MMA e se tornou campeão. Inclusive, os 2,7 milhões de visualizações no vídeo da entrevista do americano no octógono após vencer Adesanya, no canal oficial do UFC no 'YouTube', provam o quão grande o atleta está. Portanto, Dana enalteceu Strickland e se mostrou empolgado em relação ao que ele pode fazer daqui para a frente.