Dana White classifica como "estranho" comportamento de Adesanya após revés no UFC

Ao mesmo tempo que o UFC 293 foi mais um evento emblemático para o Ultimate, também pode ter abalado um dos maiores nomes do MMA na atualidade. Na atração realizada no último sábado (9), na Austrália, Israel Adesanya foi apontado pelas casas de apostas como grande favorito para vencer Sean Strickland, mas perdeu a luta e o cinturão do peso-médio (84 kg). Como o resultado foi surpreendente, Dana White indicou estar preocupado com o atleta.

No octógono, Adesanya não conseguiu tirar proveito do fator casa e sofreu com o volume de golpes e a pressão de Strickland. Derrotado por decisão unânime, o nigeriano apareceu na coletiva de imprensa pós-UFC 293, mas rapidamente saiu de cena, sem responder os questionamentos dos jornalistas e deixando tal responsabilidade para Eugene Bareman, seu treinador.

E não parou por aí. Dana revelou que tentou conversar com o atleta, mas informou que o mesmo evitou entrar em detalhes sobre a luta e não o procurou mais. Sendo assim, o líder do UFC confessa estar surpreso com a reação de Adesanya ao revés para Strickland e classifica como estranho seu comportamento, pois segue em silêncio.