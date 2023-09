Contratada pelo UFC, brasileira destaca importância da psicologia esportiva na carreira

Contratada pelo UFC na última terça-feira (12), após finalizar Patricia Alujas, em sua segunda participação no Contender Series, Julia Polastri chega à principal organização de MMA do mundo como mais uma promessa brasileira na divisão dos palhas (52 kg). Como diferencial para se destacar na disputada categoria, além dos atributos dentro do octógono, a lutadora natural de Duque de Caxias (RJ) traz consigo a atenção a um importante aspecto que é pouco comum entre atletas tão jovens.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Julia revelou que faz uso da psicologia esportiva desde o início de sua carreira. Mais do que isso, a promessa do MMA nacional, de 25 anos, fez questão de exaltar a importância do acompanhamento psicológico na sua volta por cima após ter perdido a chance de ingressar no UFC via Contender Series há dois anos, quando foi superada pela canadense Jasmine Jasudavicius.

"Acho que não mudou muito a Julia atleta, mas o que mudou foi a Julia pessoa. Eu me coloquei mais no meu lugar, eu vi e aceitei tudo que eu tinha que melhorar - tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. E isso, junto com a minha psicóloga, me fez ter um crescimento surreal na minha vida. Acho que isso me transformou em uma pessoa que realmente agora estava pronta. Naquela época eu achava que estava, mas quando eu perdi a luta e cheguei em casa, eu coloquei a mão na minha consciência e vi que não estava nada pronta para estar aqui dentro. E com tudo que eu cresci depois disso, na minha mente, hoje eu sei que - ainda tenho muito para aprender, muito para conquistar - hoje eu estou pronta para começar a trilhar esse caminho", contou Julia.