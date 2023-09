Alexa Grasso projeta mudanças para revanche contra Valentina: "Mal posso esperar"

Em março deste ano, Alexa Grasso chocou o mundo ao vencer Valentina Shevchenko e conquistar o cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC. Neste sábado (16), as duas atletas medem forças novamente em uma revanche imediata, na qual a mexicana pretende ter novamente o braço erguido. No entanto, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a atual campeã projetou um duelo completamente distinto do primeiro disputado contra 'Bullet'.

No primeiro combate, Grasso finalizou Valentina no quarto round. A fim de comprovar de vez que o triunfo foi merecido, a atleta do México destacou que identificou brechas no próprio jogo e as melhorou para a revanche contra a quirguistanesa. Pronta para tudo, Alexa admitiu que Shevchenko virá com fome de desafiante - um posto que Bullet, nos últimos anos, estava desacostumada.

"Gosto de falar sempre com o meu trabalho. Sei o que fiz (na primeira luta), que meu trabalho foi bom. Sei que ganhei bem essa luta. Muitas coisas mudam (para a revanche). Agora ela é a desafiante. Sei o que ela está vivendo agora, ela quer tirar meu cinturão. Por isso treinei forte, estou pronta. Claro que gosto da trocação, mas é interessante ver qual vai ser o jogo dela. Talvez ela tente levar para o chão a luta, mas fiz muitos ajustes para ter tudo pronto. Então mal posso esperar por esse dia", declarou a mexicana.