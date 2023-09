Alex Poatan aconselha Adesanya após derrota para Strickland no UFC

Não é segredo que, nos esportes de combate, Alex Pereira é rival de Israel Adesanya, mas tal animosidade não gera apenas provocações e lutas entre eles. Tanto que o brasileiro foi até capaz de dar um conselho ao nigeriano, após a dura e surpreendente derrota para Sean Strickland no UFC 293, evento realizado no último sábado (9), na Austrália.

Em seu canal no 'YouTube', 'Poatan' sugere que Adesanya repense sua programação intensa de compromissos e aproveite o revés para se recuperar e voltar com força total para competir no UFC. E o conselho do brasileiro faz sentido, uma vez 'The Last Stylebender', além da qualidade na trocação, se destaca no MMA pela frequência no octógono, algo raro para lutadores com status de estrela. Dessa forma, o atleta recomenda que o nigeriano seja cauteloso, não tendo pressa para voltar a lutar e buscar a revanche imediata contra Strickland.

"O Adesanya tem que descansar um pouco. Também não vou tirar o mérito do cara porque perdeu. Mas ele é um cara que em um ano fez quatro lutas, então tem que descansar o corpo e a mente para voltar a fazer uma outra luta, para depois tentar buscar esse cinturão novamente e tentar algo com o Strickland", declarou o ex-campeão do UFC.