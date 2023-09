UFC cobra R$ 550 mil no ingresso mais caro para edição 295, em Nova York

Razões para o alto valor do ingresso

Além do interesse pelo duelo entre Jon Jones, considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA, e Stipe Miocic, visto por parte da comunidade das lutas como o melhor peso-pesado da história, existem outros motivos que podem explicar o valor acima do normal cobrado no ingresso mais caro do UFC 295. O evento será realizado em Nova York, cidade conhecida por ser o 'coração financeiro' dos Estados Unidos, e sediado no Madison Square Garden, um dos palcos mais famosos e tradicionais do esporte e entretenimento mundial.