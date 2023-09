Sonnen prevê title shot para vencedor de Borrachinha vs Chimaev: "Du Plessis será esquecido"

"(Khamzat) Chimaev vs Paulo Costa acabou de se tornar uma luta de desafiante número 1. Não era originalmente. Era uma luta eliminatória (pelo título) para Chimaev, se Chimaev vencer. Eles iriam puxar o tapete e revelar para nós depois da luta. Em caso de vitória de Paulo Costa. Bem, agora, porque você tem um novo campeão, Strickland vs Paulo funciona o tempo todo. Strickland vs Chimaev, além disso eles treinaram juntos, funciona sempre. Essa vai ser o confronto pelo desafiante número um, e Du Plessis vai ser esquecido novamente", analisou Sonnen.

Próximo desafiante indefinido

De fato, a vitória de Sean Strickland sobre Israel Adesanya na luta principal do UFC 293, no último sábado, mexe com as estruturas do peso-médio. Du Plessis, desafeto do nigeriano, era inclusive o favorito para enfrentar o então campeão na Austrália, mas, por problemas físicos, recusou o combate e foi substituído por 'Tarzan'. Agora, sem o aspecto promocional da rivalidade entre o sul-africano e 'Izzy', o Ultimate pode optar por escalar o vencedor do duelo entre Chimaev e 'Borrachinha' - dois atletas mais estabelecidos na liga do que 'DDP' - como próximo desafiante ao cinturão até 84 kg, que agora está sob posse do americano.

Outra opção seria uma revanche imediata entre Strickland e Adesanya, como sugerido por Dana White, líder do Ultimate logo após o fim do UFC 293. Além do prestígio do nigeriano, que durante muito tempo se mostrou dominante sobre os rivais de categoria, o dirigente apontou para o fato do agora ex-campeão ter tido uma apresentação abaixo da expectativa como justificativa para casar novamente o confronto com 'Tarzan'.