Nova aposta do UFC! Dana White destaca experiência de brasileiro no kickboxing

Jhonata Diniz é mais um lutador brasileiro que chega ao UFC via reality show 'Contender Series'. Na última terça-feira (12), em Las Vegas (EUA), o atleta precisou de apenas um round para nocautear o compatriota Eduardo José Neves. Com tal desfecho para a luta, Dana White fez questão de informar que não teve dúvida ao premiar o striker com um contrato com a organização.

Como nunca escondeu o interesse em ampliar o plantel dos pesados do UFC, o cartola deu a entender que a contratação de Jhonata foi uma adição bem-vinda e certeira ao peso. E, de acordo com Dana, o fato do brasileiro ter experiência no kickboxing, possuindo uma trocação de alto nível, é um fator que pode levá-lo a ter uma boa caminhada na empresa, visto que a categoria é composta, quase que em sua maioria, por strikers.

"Estou sempre falando de duas coisas: Brasil e pesos-pesados. Não houve perda aqui. Os caras eram resilientes e saíram atirando. Quando você consegue um grande nocaute e tem 6-0... E, para quem não sabe, esse cara tem 22-7 com 15 nocautes como kickboxer. Parabéns", declarou o cartola, na parte final do programa.