Kayla Harrison volta à ação em 'supercard' da PFL contra ex-campeã do Bellator

Principal estrela do plantel feminino da PFL, Kayla Harrison está de volta à ativa. Bicampeã olímpica, a judoca enfrenta Julia Budd, ex-campeã do Bellator, no dia 24 de novembro, em duelo válido pelo peso-pena (66 kg). O 'supercard' com sede em Washington (EUA) também recebe as finais do torneio da temporada 2023. O anúncio do retorno da americana foi feito pela própria liga, nesta quarta-feira (13), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Kayla enfrenta Budd em um combate à parte, que não compõe a 'noite milionária' das finais dos Grand Prix da PFL. Curiosamente, a americana competirá até 66 kg, uma divisão abaixo do peso-leve (70 kg) - categoria na qual se consagrou em duas temporadas na empresa. O retorno da judoca marca a sua primeira aparição no cage desde a perda da invencibilidade no MMA, contra Larissa Pacheco, na final do torneio até 70 kg de 2022, em novembro.

Sua única algoz, inclusive, está classificada novamente para a decisão do GP feminino, que em 2023 acontece até 66 kg. Com uma campanha avassaladora, Larissa enfrenta Marina Mokhnatkina na final. Além dela, outros dois brasileiros podem conquistar o cinturão do torneio e embolsar o cheque de um milhão de dólares (R$ 5 milhões): Renan 'Problema' e Gabriel Braga, que competem nos pesados e penas, respectivamente.