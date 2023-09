Ex-campeão repreende lutadores após insultos homofóbicos no UFC 293

Realizado no último sábado (9), na Austrália, o UFC 293 contou com grandes lutas, mas também com momentos polêmicos protagonizados por dois atletas escalados para o evento. Durante a entrevista pós-luta, ainda no octógono, Manel Kape e Charles Radtke passaram do ponto e verbalizaram insultos homofóbicos nos seus discursos. A linguagem usada pelos atletas gerou enorme debate na comunidade do MMA e foi recriminada por muitos, entre eles Robert Whittaker.

Em recente episódio do podcast 'MMA Arcade', o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC se mostrou contrariado com a postura de seus colegas de plantel e os repreendeu. Na visão de Whittaker, além dos insultos homofóbicos já não serem mais aceitáveis nos dias atuais, os lutadores do Ultimate deveriam se preocupar com o exemplo dado por eles, principalmente para a nova geração de fãs do esporte.

"Eles estavam dizendo palavras realmente de m***, preconceituosas e impróprias, coisas que você não pode dizer em 2024. Eu não sou de dizer a ninguém o que fazer. Só quero que todo mundo, todos os lutadores, você quer ser de verdade, seja de verdade, nós todos somos. Você quer ser de verdade com seus fãs e quer ser você, você não quer ser um chato ou algo do tipo. Mas apenas lembre que nós estamos sob os holofotes na frente de milhões de fãs, e desses milhões de fãs existem crianças, crianças influenciáveis, começando a assistir o UFC de todas as idades. Crianças realmente jovens assistindo. Dê um bom exemplo", ponderou Whittaker.