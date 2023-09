Empolgado por vitória no UFC, brasileiro mira luta contra Topuria: "Vai acontecer"

"Estou muito feliz. Lutei na minha divisão original e estou me sentindo 100%. Estou pronto para lutar amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um. Vamos lá. Estou na minha categoria e vou provar quem sou. Estou aqui para ser campeão, para ser o melhor. Se lembrem do meu nome, o cara do bigode. Tive um problema com um cara quando estava em outra companhia. Eu ia lutar pelo título, mas ele veio para o UFC primeiro. Mas estou aqui agora e um dia essa luta vai acontecer. É o Topuria. Era para eu lutar com ele no Brave. Não lutei, mas agora estamos em rota de colisão", declarou o lutador.

Registro de 'Fly' no MMA

Gabriel Miranda, de 33 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'Fly' perdeu a estreia para Benoit St. Denis, mas se recuperou ao finalizar Shane Young rapidamente. Ao longo dos anos, o atleta construiu um cartel composto por 17 vitórias, sendo todas pela via rápida (16 por finalização e uma por nocaute), e seis derrotas.