Dana White se mostra empolgado com contratação de promessa brasileira pelo UFC

Promessa do esporte, Jean Matsumoto causou boa impressão em parte da comunidade do MMA ao participar do reality show 'Contender Series'. No programa realizado na última terça-feira (12), em Las Vegas (EUA), o brasileiro venceu Kasey Tanner por decisão unânime e foi premiado com uma vaga no UFC. Atento ao que aconteceu no octógono, Dana White aprovou a mais nova contratação feita pela companhia.

No final do programa, o cartola elogiou Jean e se mostrou empolgado sua atuação. No cage, o brasileiro, de 24 anos, protagonizou uma batalha e castigou o oponente com seus chutes baixos. Inclusive, o atleta convenceu tanto Dana, que recebeu o contrato com o UFC mesmo sem conseguir a finalização ou o nocaute.

Ciente do talento do paulista e de sua margem de evolução no MMA, o líder da companhia aposta que ele tem tudo para ter destaque no esporte e incomodar no peso-galo (61 kg). Vale destacar que Matsumoto está invicto na carreira, com 14 vitórias.