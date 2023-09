Dana White admite novas possibilidades de adversário para Strickland no UFC

Ao que parece, o futuro do peso-médio (84 kg) do UFC não está tão claro. No último sábado (9), na Austrália, Dana White assistiu de perto o surpreendente triunfo de Sean Strickland sobre Israel Adesanya e, em seguida, expressou o interesse em realizar uma revanche imediata entre os atletas. Mas, agora, o cartola admite que lutas atrativas não faltam ao novo campeão no atual cenário da categoria.

Na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (12), Dana explicou que foi mal interpretado por parte da comunidade do MMA e frisou que não bateu o martelo sobre Adesanya enfrentar Strickland novamente. Vale destacar que, com o americano assumindo o topo do peso-médio, a corrida para disputar o cinturão fica ainda mais acirrada.

Tanto que 'The Last Stylebender' tem a concorrência de Dricus du Plessis, Jared Cannonier, Paulo 'Borrachinha', Khamzat Chimaev e Robert Whittaker. Dessa forma, o cartola dá a entender que o campeão da categoria pode até escolher quem deseja encarar, pois opções não lhe faltam. De todo modo, Dana mantém o nigeriano no páreo.