Consagrado no kickboxing, brasileiro revela motivação financeira ao migrar para o MMA

Há cerca de dois anos, Jhonata Diniz decidiu tomar uma importante decisão para o prosseguimento de sua carreira como lutador profissional. Após se consagrar por mais de uma década no kickboxing e colecionar feitos na modalidade, o peso-pesado optou em migrar para as artes marciais mistas. Além de se testar em um novo esporte, o brasileiro revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que a aventura no MMA foi motivada, sobretudo, pelo aspecto financeiro.

Na última terça-feira (12), ao participar do 'Contender Series', Jhonata nocauteou o compatriota Eduardo Neves, ampliou sua invencibilidade no MMA e, de quebra, conseguiu um contrato com o UFC. Garantido na principal organização do mundo da modalidade, o brasileiro agora busca, a longo prazo, embolsar valores até então inalcançáveis nos tempos de kickboxing.

"Depois que conquistei meu último título mundial (no kickboxing), no final do ano retrasado, a gente pegou e falou: 'Tá, e agora? Para onde a gente vai? Vamos tentar algo diferente, um desafio diferente'. Foi aí que a gente se prontificou a começar a lutar MMA. Profissionalmente eu sou muito realizado dentro do kickboxing, amava lutar muito. Mas financeiramente, infelizmente, o kickboxing não chegava nem perto do que a gente pode alcançar no MMA. O principal motivo que deu para a gente (migrar) foi a parte financeira mesmo, e os novos desafios de tentar se testar em uma nova modalidade", admitiu o paranaense.