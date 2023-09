Whindersson Nunes tem adversário e data marcada para a sua próxima luta de boxe

Aos poucos, o card de boxe do dia 14 de outubro, recheado de influencers, vai ganhando cada vez mais magnitude e atenção dos fãs. O humorista Whindersson Nunes medirá forças contra o youtuber Nate Bartling, popularmente conhecido na plataforma como 'My Mate Nate'. O evento em Manchester, na Inglaterra também terá as lutas entre KSI vs Tommy Fury e Logan Paul vs Dillon Danis.

O anúncio do combate foi realizado ontem (13), pela 'Misfits Boxing', empresa responsável por organizar e promover o card, em publicação nas redes sociais junto com o brasileiro. Com um desejo antigo de enfrentar Logan Paul nos ringues, Whindersson exaltou a oportunidade de competir no mesmo evento que o popular youtuber americano.

"Essa história de boxe começou quando eu queria lutar contra o Logan (Paul) há alguns anos. Então lutar no mesmo card que ele significa que estamos mais próximos desse objetivo. Estou muito feliz em estar nessa organização gigante, no maior card de todos os tempos. No dia 14 de outubro eu vou dar um show para o público de Manchester", declarou o humorista, através de comunicado enviado à imprensa.