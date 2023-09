Bisping afirma que Du Plessis venceria Adesanya no UFC 293

No UFC 293, evento realizado no último sábado (9), na Austrália, Sean Strickland chocou o mundo ao vencer Israel Adesanya e, assim, se tornou campeão do peso-médio (84 kg). Mas, de acordo com Michael Bisping, integrante do 'Hall da Fama' da organização e atual comentarista, Dricus du Plessis também tinha tudo para protagonizar uma noite épica em sua carreira.

Sem pensar duas vezes, 'The Count' cravou que se o sul-africano lutasse contra Adesanya no UFC 293, venceria. Vale destacar que Du Plessis seria o oponente original de 'The Last Stylebender' no show, mas, como alegou estar lesionado, não aceitou encarar o rival, dando lugar para Strickland. Como viu o nigeriano atuar de forma irreconhecível, sendo dominado na trocação, seu ponto forte, pelo 'bad boy', Bisping destacou que Dricus, invicto na companhia e embalado pelo nocaute aplicado em Robert Whittaker, também conseguiria surpreendê-lo no octógono.

"O desafiante número um agora é Du Plessis e tenho que ser honesto, se ele estivesse lá naquela noite e lutasse contra Adesanya, teria vencido aquela versão de Adesanya também. Não quero tirar nada de Strickland, nem chutar Adesanya enquanto ele está caído. Só estou dizendo que não foi uma boa exibição de Adesanya. Chame isso de ficar um pouco velho, talvez começando a ter um declínio, chame isso de excesso de trabalho. Foram muitas lutas, muitos camps, muita pressão", declarou o ex-campeão do UFC, em seu canal no 'YouTube'.