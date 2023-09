Adesanya surge como favorito em eventual revanche contra Strickland mesmo após derrota

Antes do UFC 293 do último sábado (9), Sean Strickland despontava como a maior zebra do evento, com uma eventual vitória pagando aproximadamente seis para um nas casas de apostas. Mas, após o americano derrotar Israel Adesanya e chocar o mundo, as 'odds' (probabilidades) para uma possível revanche entre os atletas estão bem mais parelhas. No entanto, apesar de ser o novo campeão peso-médio (84 kg) da liga e ter levado a melhor no primeiro confronto, 'Tarzan' ainda desponta na posição de azarão contra 'Izzy'.

De acordo com o site especializado 'BetOnline', os fãs ainda enxergam - com uma margem mínima - Adesanya como favorito. A odd do nigeriano é de -120. Sendo assim, uma aposta simples no valor de R$ 100 no triunfo de 'Izzy' daria um retorno de R$ 183 caso o cenário se concretizasse. Já Strickland surge com uma odd +100, o que significa que se o fã de MMA apostar os mesmos R$ 100 em uma vitória do americano, receberia R$ 200 de volta caso Sean volte a vencer Israel.